Чеченцы контролируют ядерные объекты, – Арахамия

Арахамия подтвердил, что на атомных объектах сейчас есть чеченские боевики. Никто не может обеспечить безопасность, пока террористические группировки будут на АЭС.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на совместном брифинге с советником главы ОП Михаилом Подоляком, информирует 24 канал.

Внимание Россия ускоряет переговоры, ведь ситуация вредит ее имиджу, – Арахамия

На атомных объектах сейчас есть чеченские боевики, которые убили работников, контролирующих ядерную безопасность,

– сообщил Давид Арахамия.

По словам нардепа, всю ночь руководство государства доказывало международному сообществу, что мы не можем обеспечить безопасность, и даже Россия не может гарантировать, что у чеченских боевиков в голове.

Они могут шантажировать и Россию, фактически, конкретные террористические группировки захватили атомные объекты,

– добавил Арахамия.

Что известно о захвате Запорожской АЭС

Оккупанты захватили площадку Запорожской АЭС. Однако персонал электростанции контролирует состояние энергоблоков.

Запорожская атомная электростанция – самая большая в Европе и шестая в мире. В нем работают 6 атомных энергоблоков по миллиону киловатт каждый. И вот этот объект сейчас – в реальной опасности из-за нападения россиян.

Известно, что атаковали электростанцию ночью на 4 марта. В результате обстрелов ЗАЭС мог произойти ядерный взрыв.

В настоящее время радиационный фон на территории Запорожья, к счастью, в норме.