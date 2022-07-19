В батальоне Шейха Мансура объяснили, почему именно сейчас заявили о плане деоккупации Ичкерии
Добровольцы из Ичкерийского батальона имени Шейха Мансура помогают украинцам в войне против российских захватчиков. Батальон также готовится к войне за независимость Ичкерии.
Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Представители батальона в июле заявили о подготовке к боевым действиям в чечне.
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Белокиев отметил, что планы по деоккупации Ичкерии и всего Кавказа разрабатываются давно.
Почему батальон обнародовал свои намерения
По словам Белокиева, представители батальона получили информацию о том, что среди российского военного контингента, дислоцирующегося в чечне, начали собирать людей для отправки в Украину.
Мы были вынуждены раскрыть одну из наших карт, что ведем подготовку (к боевым действиям в Ичкерии – 24 канал), собираем информацию, чтобы оттянуть эту переброску,
– подчеркнул он.
Белокиев добавил, что сразу после обнародования заявления о намерениях батальона, планы по отправке российских военных из чечни в Украину изменились.
"Был отдан приказ приостановить собрание. Я считаю, что это хорошее достижение", – отметил спикер батальона имени Шейха Мансура.
кадыров запаниковал
Белокиев добавил, что на заявление сразу же отреагировал рамзан кадыров. В частности, он попросил разместить базу ПВО в горах чечни возле его родного села Ахмат-Юрт. Якобы россии как никогда нужны новые стратегические решения, а система ПВО в чечне – просто обязательна.
Представитель батальона имени Шейха Мансура связывает такие призывы с тем, что кадырову позвонили из москвы.
Ему сказали: "Тебя поставили для того, чтобы обуздать чеченский народ. Почему какие-то чеченцы сегодня готовятся к боевым действиям? Если что-нибудь случится на одной из баз в чечне, ты будешь отвечать",
– сказал Белокиев.
Он добавил, что от этого у кадырова началась настоящая паника.
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Поддержка чеченских добровольцев: подробности
- Чеченский батальон имени Шейха Мансура сражается на стороне Украины против войны с россией.
- Чеченские добровольцы приехали воевать в Украину, чтобы защищать от россии Донбасс еще в 2014 году. Когда россия развернула полномасштабное наступление, батальон вновь присоединился к защите Украины от российских захватчиков.
- На стороне Украины воюет еще один чеченский батальон имени Джохара Дудаева.