Есть шанс всколыхнуть россию, – Белокиев рассказал, что в Чечне назревает протестное настроение

В Чечне назревают протестные настроения из-за введения в россии мобилизации. Местные люди начинают возмущаться.

Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. По его словам, протестные настроения в Чечне набирают обороты. Люди уже неприкрыто критикуют власть в соцсетях, а многие делают это с реальных страниц. Есть настоящий шанс всколыхнуть россию.

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Он объясняет, что этого раньше практически не было. Ведь в Чечне существует так называемая "коллективная ответственность". Силовики похищают и матерей, и жен, и детей, и сестер, и даже одноклассников, пытают их и заставляют оговаривать человека.

Чеченцы ищут способы, как сдаться в плен

Только за несколько последних дней Белокиев получил около 700 – 800 сообщений с просьбой объяснить, как добровольно сдаться в плен украинским военным. Многие жители Чечни не собираются воевать против Украины.

Они считают, что это неправильная война. Путин вчера убивал их родных. Поэтому они не хотят воевать против Украины,

– подчеркнул Белокиев.

Сейчас представители Ичкерии ведут переговоры с украинскими властями, чтобы организовать добровольную сдачу в плен. Ведь многим чеченцам опасно возвращаться домой после этого – им просто не дадут нормально жить.

Белокиев призвал, чтобы европейские страны перестали выдавать чеченцев в россию. Он также напомнил пример Амины Герихановой, которая вместе с 8-летним сыном сбежала от войны в Украине в Румынию, где ее задержали. Женщина планировала ехать к родственникам в Австрию, но ее до сих пор не отпустили.

Когда будет подпольная война в Чечне

В июле в батальоне имени Шейха Мансура объявили подпольную войну в Чечне. Там действует специальное подразделение под названием "Черный февраль", которое с каждым днем набирает обороты. Военные собирают нужную информацию, а переход к конкретным действиям произойдет очень скоро.

Люди должны увидеть, что за нами стоит сила. Мы не просто бегаем по горам по собственной инициативе. Люди должны понять – если кадыровцев поддерживает россия, то за нами тоже стоят люди с Запада. И хотя признание Ичкерии позволит это сделать. Тогда любое наше слово будет восприниматься совсем по-другому,

– отметил Белокиев.

В таком случае местное население увидит, что повстанцы смогут защитить и спасти, поэтому массово перейдут на их сторону.

Напомним, ранее глава Чечни кадыров заявил, что мобилизация в его регионе происходить не будет. Ведь они якобы "перевыполнили план на 254%". По его словам, в войне против Украины уже приняли участие около 20 тысяч чеченцев.