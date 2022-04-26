В Чечне на войну с Украиной отправляют заключенных, среди которых – родственники оппозиционеров

Филиал федеральной службы безопасности России в Чечне ищет информацию о заключенных. Их планируют отправлять на войну против Украины.

Об этом рассказали 26 апреля в Главном управлении разведки Минобороны. Чиновники ФСБ требуют предоставить им имена, адреса, контактные телефоны, мейлы и IP-адреса.

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"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики России для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины", – пишут в письмах.

В ФСБ планируют привлечь следующие категории людей:

условно осужденных;

осужденных к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести;

осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления;

осужденных за особо тяжкие преступления.

Исключают протесты

В разведке также отметили, что чеченские оппозиционные общественные деятели считают, что агрессоры стремятся таким образом пополнить личный состав и сделать невозможными протесты в самой Чечне.

Сообщается, что россияне часто отдают под суд родственников оппозиционеров. Теперь их могут принудительно отправить в самые горячие точки фронта.

В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили и их местонахождение – неизвестно,

– сказали в разведке.

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