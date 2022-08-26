В Чечне массово отказываются идти на войну против Украины: кадыров идет на отчаянные шаги

В Чечне пытаются сформировать новый полк кадыровцев. Но мужчины массово отказываются вступать в него, чтобы идти воевать в Украину. Даже несмотря на то, что это фактически единственная возможность в республике заработать денег.

Об этом 24 каналу рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Хотя и раньше кадыров беспокоился о способности контролировать своих военных в Украине.

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Чеченцы не хотят воевать в Украине

Белокиев рассказал, что чеченцы не хотят воевать в Украине и вступать в новый кадыровский полк.

Многие спрашивали, поддерживает ли народ Чечни войну в Украине? Хочет ли народ Чечни воевать за россию против Украины? Вот это самый яркий ответ от народа Чечни,

– отметил представитель батальона имени Шейха Мансура.

кадыров лишает семьи социальных выплат

По словам Белокиева, кадыров прибегает к отчаянным шагам, чтобы заставить мужчин вступать в новый полк.

"Кадыров лишает семьи социальных выплат. И в большей степени лишает женщин, чтобы мужчины шли воевать", – заметил он.

Белокиев также рассказал, что спикер кадыровского парламента магомет даудов заявил: кадыров лично из своих средств выделил примерно 20 миллиардов на войну.

Но почему-то вопрос не стоит, откуда у кадырова эти деньги. А он их просто украл у народа. Затем маленькую часть из этих украденных средств в форме подачек выделяет на субсидии, социальные выплаты, на незначительные строительства и т.д. За это он требует абсолютной преданности, чтобы люди шли и гибли на войне в Украине,

– подчеркнул представитель батальона имени Шейха Мансура.

Служба в армии – единственная возможность заработать в Чечне

Он подчеркнул, что служба в армии является едва ли не единственным социальным лифтом для людей, чтобы заработать денег. И это только для мужчин.

"Потому что женщины, как правило, в этом мире массово не идут на военную службу. Они идут в науку, медицину, педагогику и т.д. Но в Чечне для женщин полная безработица", – отметил Белокиев.

Соответственно, по его словам, тем, что кадыров лишает семьи социальных выплат, он держит народ за горло и побуждает поступать так, как требует кремль.

Белокиев о том, что в Чечне массово отказываются воевать против Украины: смотрите видео

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