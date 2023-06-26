Польша усиливает границу с Беларусью: почему Лукашенко боится этого

Белорусские оппозиционные военные быстро отреагировали на мятеж Пригожина и призвали освобождать страну от самопровозглашенного президента-диктатора Александра Лукашенко. Узурпатор испугался таких заявлений, понимая, что не сможет удержать власть.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Иван Ступак. Он добавил, что страны Запада никогда не ощущали кровавую российскую лапу на своем плече, в отличие от Польши и стран Балтии.

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Лукашенко не удержал бы власть

Во время мятежа в России появилось сообщение от Валерия Сахащика – министра обороны законно избранной президентки Беларуси Светланы Тихановской. В своем видеообращении Сахащик заявил, что будет двигаться в Беларусь. Потом появились сообщения и от других белорусских патриотов с подобными заявлениями.

Я думаю, что Лукашенко этого испугался. Он понимает, что его войска не смогут противостоять той угрозе, которая могла бы прийти с территории Польши.

– сказал экссотрудник КГБ.

Отметим, что сейчас экзильное правительство находится в Польше. Также там размещено определенное количество белорусских патриотов, проходящих обучение.

Экзильное правительство, правительство в изгнании – правительство государства, которое по определенным причинам не может работать в своей стране, поэтому работает за границей.

Белорусские силы в Польше были приведены в повышенную готовность, чтобы противодействовать любому агрессивному поступку с территории Беларуси. Польша сделала все возможное, чтобы уберечь себя от возможных агрессивных действий со стороны Республики Беларусь.

Как отметил Ступак, ЧВК "Вагнера" могут выполнять роль собаки, которая будет охранять режим Лукашенко, тренируя белорусских военных щенков, чтобы они тоже были большими псами. Однако для того, чтобы сделать полноценных военных с хорошими навыками требуется минимум год.

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Роль Лукашенко в подавлении мятежа Пригожина