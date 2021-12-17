Чего боится украинский бизнес

Когда государство вводит различные стимулы, вроде Дія.Сіті, локализации или индустриальных парков, главный вопрос состоит в том, есть ли доверие к этому государству. Далее читайте на украинском.

Чи не станеться так, що підприємці потрапили на гачок – податки знижені, а потім підвищені до попереднього рівня, як вже бувало?

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Чи не станеться так, що пільги отримають лише кілька людей, чиї прізвища й так уже давно очолюють рейтинги найбагатших?

Чи не станеться так, що все завершиться лише вимогою додаткової довідки, яку можна порівняно недорого придбати у чиновників окремого міністерства (продаються же в Росії білоруські ананаси)?

Що не так

Україна посідає 127 місце у світі за рейтингом економічної свободи. Дуґлас Норт, нобелівський лавреат з економіки, пояснював такі речі за допомогою двох простих понять – відкритий доступ та обмежений доступ (простий народ називає це феодально-олігархічним ладом).

Економічні можливості – вони для всіх чи для окремого переліку людей? Ось головне питання. Воно нагадує анекдот часів Януковича: ви бачили його борди з гаслом "Україна для людей"? А ви бачили, що там нижче перелік людей дрібним шрифтом?

Замість збільшувати економічну свободу і запроваджувати відкритий доступ, наш парламент радісно зменшує економічну свободу й зміцнює обмежений доступ. Не дивно, що олігархи майже одностайні в підтримці подібних речей.

Замість запровадити ПнВК для всіх підприємців України – його запроваджують у певному "внутрішньому офшорі". Замість дозволити продавати і купувати сільськогосподарську землю усім – її дозволяють купувати з величезними обмеженнями, які обнуляють економічний ефект від довгоочікуваної свободи.

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Замість стимулювати створення робочих місць по всій економіці – запроваджують пільги для окремих людей (не дивуйтеся, якщо врешті побачимо, що всі вони наближені до трону, а їхні телеканали голосно хвалять владу). Замість провести судову реформу – запроваджують інвестнянь. І так далі.

Економічна свобода в Україні

Коли українці дізнаються, що тоталітарна Росія та авторитарний Китай мають вищу економічну свободу, ніж Україна, то ображаються на рейтинг, мовляв, він нечесний. Але правда полягає в тому, що стільки утисків бізнесу, як в Україні, нема ніде в цивілізованому світі.

В Європі ми єдина країна з невільною економікою. Наші сусіди в рейтингу – Мавританія, Нікарагуа та Буркіна-Фасо.

Закон #5600

Мені би дуже хотілося вірити, що обмежений ПнВК (Дія.Сіті) спрацює як стимул ІТ індустрії, а не просто призведе до збільшення податків та масової релокації бізнесу в сусідні країни. Мені би дуже хотілося вірити, що обмежений ринок землі призведе до розквіту фермерства (саме турботою про нього пояснювали запровадження обмежень), а не посередництва.

Мені би дуже хотілося вірити, що локалізація створить можливості для сотень підприємств, а не для п'яти. Мені би дуже хотілося вірити, що індустріальні парки зростатимуть по всій країні, а не лише у володіннях кількох баронів.

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Але закон #5600 про суттєве збільшення прав податківців і зменшення прав підприємців, так само як і реінкарнація податкової міліції під новою назвою замість обіцяного аналітичного органу, так само як і щоденні новини про смертельні загрози для тих або інших підприємств через злочинні дії тих або інших органів – все це підриває довіру до держави, без якої жоден економічний стимул не спрацює.

– Товаришу прапорщик, запустіть економічне зростання!

– Зростання, рівняйсь, струнко, кроком руш! Раз-два, раз-два!

Інтерв'ю з міністром фінансів Марченком: дивіться відео