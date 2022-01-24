Об этом сказал представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заверил, что паника лишь усиливает напряженность ситуации.
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Готовность Украины
Вениславский напомнил, что есть Верховный Главнокомандующий, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, сектор национальной безопасности, обороны и разведки – они готовы к любой ситуации.
Они четко понимают, что нам может угрожать, по каким направлениям эта угроза может существовать и каким образом действовать,
– заявил представитель президента в КСУ.
Он также уверен, что ВСУ на сегодня точно готовы к отпору практически любой агрессии. Не имеет смысла сравнивать Вооруженные Силы Украины в 2014 году и 2022 году.
"Даже в 2014 году наши Вооруженные силы и добровольческие формирования смогли восстановить значительную часть территориальной целостности Украины и остановить агрессора, хотя и тогда Россия вводила свои войска через границу, об этом говорят на всех уровнях", – подытожил Вениславский.
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Ожидания Путина
Как отметил "слуга народа", Путин не будет обеспечивать полномасштабное вторжение, понимая, что его армия может понести большие потери.
Ему надо создать ситуацию в стране так, чтобы потери были минимальными. Как он этого может достичь? Так, как мы сейчас наблюдаем,
– сказал Вениславский.
"Почему президент призывает не паниковать? Объективная картина – уже почти год у наших границ одинаковое количество вооруженных сил России, оно не меняется. В марте — апреле 2021 года и октябре – декабре 2021 года количество одинаковое", – добавил он.
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