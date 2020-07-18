В Евросоюзе заявили, что минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В них говорится о полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Поэтому Россия должна взять на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение этих соглашений

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма. Произнесли это заявление во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

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Детали заявления ЕС относительно агрессии Кремля

В Евросоюзе, в частности, подчеркнули, что минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

В то же время здесь подчеркнули, "как подписант минских договоренностей" Россия взяла на себя ответственность за устойчивое политическое урегулирование конфликта и выполнение положений этих соглашений.

Поэтому в ЕС ожидают продвижения по таким вопросам, как:

одновременное открытие контрольных пунктов в Золотом и Счастье,

обновленный план разминирования,

взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"В этом контексте мы приветствуем политическую волю и конструктивный подход Украины по урегулированию этого конфликта. Открытие остальных временно закрытых КППВ является чрезвычайно важным, и мы призываем к простым и адекватным процедурам пересечения, без лишних ограничений», – говорится в заявлении.

Кроме того, европейские политики напомнили, что экономические санкции ЕС, направленные против отдельных экономических секторов Российской Федерации, являются привязанными до полного выполнения Россией договоренностей. На этом фоне Евросоюз призвал Кремль использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Таким образом, по мнению Европы, Россия выполнит в полном объеме минские обязательства.

Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоенными информацией о присутствии военной техники и военнослужащих РФ в районах, которые контролируют поддерживаемые ею вооруженные формирования,

– отметили представители ЕС В документов.

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Главное о Минских соглашениях

Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;

Меморандум о выполнении положений Протокола;

Комплекс мер по выполнению Минского протокола.

Хотя минские соглашения и разделяют на "первое" и "второе", официально существует лишь Протокол, который содержит ряд договоренностей, и Комплекс мер по их выполнению.

Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они – не ратифицированы Верховной Радой Украины, как международно-правовые договоры.

11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мер по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2"). Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола

Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.

Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.

Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.

Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Некоторые поправки в Минские соглашения уже вносили. Например, про разведение сил и "формулу Штайнмайера", которую 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.