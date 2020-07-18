У Євросоюзі заявили, що мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Водночас у них мовиться про повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Тому Росія має взяти на себе відповідальність за стале політичне врегулювання конфлікту та виконання цих угод.

Про це мовиться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму. Виголосили цю заяву під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

Зверніть увагу Перегляд мінських угод: у Кремлі назвали ініціативу "небезпечною"

Деталі заяви ЄС щодо агресії Кремля

У Євросоюзі, зокрема, наголосили, що мінські домовленості залишаються єдиною основою для мирного врегулювання, забезпечуючи повне дотримання суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Водночас тут підкреслили, "як підписант мінських домовленостей" Росія взяла на себе відповідальність за стійке політичне врегулювання конфлікту та виконання положень цих угод.

Тому в ЄС очікують на просування з таких питань, як:

одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті,

оновлений план розмінування,

взаємне звільнення утримуваних осіб.

"У цьому контексті ми вітаємо політичну волю та конструктивний підхід України щодо врегулювання цього конфлікту. Відкриття решти тимчасово закритих КППВ є надзвичайно важливим, і ми закликаємо до простих та адекватних процедур перетину, без зайвих обмежень», – мовиться у заяві.

Крім того, європейські політики нагадали, що економічні санкції ЄС, спрямовані проти окремих економічних секторів Російської Федерації, є прив'язаними до повного виконання Росією домовленостей. На цьому тлі Євросоюз закликав Кремль використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує. Таким чином, на думку Європи, Росія виконає в повному обсязі мінські зобов’язання.

Ми знову закликаємо Росію негайно припинити розпалювання конфлікту шляхом надання фінансової та військової підтримки збройним формуванням. Також ми залишаємося глибоко стурбованими інформацією про присутність військової техніки та військовослужбовців РФ у районах, які контролюють підтримувані нею збройні формування,

– наголосили представники ЄС у документів.

До теми Закон про особливий статус Донбасу: Рада його може змінити вже восени

Головне про мінські угоди

Це узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі:

Мінський протокол;

Меморандум про виконання положень Протоколу;

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.

Хоча мінські угоди й розділяють на "першу" і "другу", офіційно існує лише Протокол, який містить низку домовленостей, і Комплекс заходів щодо їх виконання.

Мінські угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами. Вони – не ратифіковані Верховною Радою України, як міжнародно-правові договори.

11 – 12 лютого 2015 року було узгоджено Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу (так званий "Мінськ – 2"). Угоду також підписала контактна група, що складається з представників Росії, України та окупованого Донбасу. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

Що передбачає Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу

Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання.

Відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки.

Моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню.

Відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Деякі поправки до мінських угод уже вносили. Наприклад, про розведення сил та "формулу Штайнмаєра", яку 1 жовтня 2019 року підписали члени ТКГ у Мінську.