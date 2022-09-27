Об этом 24 канала рассказал общественный деятель, военный ВСУ Евгений Карась. Ранее сообщалось, что основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербует заключенных для участия в войне.

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Как отметил Карась, после визитов пригожий в исправительные заведения заключенные, понимавшие, что уже идут на войну, начинали вести себя очень нагло.

Зэки срывали погоны тюремных милиционеров. Ситуация с неповиновением была в нескольких тюрьмах. А в одной из российских тюрем начался бунт, и руководитель тюрьмы хотел вызвать спецназ,

– рассказал военный ВСУ.

Как зеки будут вести себя на фронте

Он отметил, что если зеки так ведут себя еще до командировки на войну, то на фронте может быть еще хуже.

На войне их будут пытаться утилизировать как "пушечное мясо". Хотя желание выжить у зэков тоже есть. И в какой-то момент они не будут выполнять приказы и будут пытаться спастись. Представьте себе, какой будет судьба подразделений, находящихся рядом с ними,

– подчеркнул Карась.

По его словам, также завербованные на войну зеки могут грабить своих "коллег" на фронте.

Как отправка зэков в Украину повлияет на войну

Как отметил Карась, отправление на фронт зэков – это еще один элемент, дестабилизирующий ситуацию в российской армии.

"Зэки, "мобики", кадыровцы думают только о себе и о том, как выжить и обогатиться, или убежать", - сказал он.

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Однако, по его мнению, ни вербовка зэков, ни частичная мобилизация ситуацию на фронте не изменит.

В военном смысле для нас что зеки, что "мобики" – это низкокачественные подразделения, которые мы все равно закопаем. Сейчас мы видим последние конвульсивные движения россии,

– отметил военный ВСУ.

Стрим Игоря Гаврищака и Евгения Карася: смотрите видео

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