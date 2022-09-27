Про це 24 каналу розповів громадський діяч, військовий ЗСУ Євген Карась. Раніше повідомлялося, що засновник ПВК "Вагнера" євген прігожин особисто вербує ув'язнених для участі у війні.

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Як зазначив Карась, після візитів прігожина у виправні заклади в'язні, які розуміли, що вже йдуть на війну, починали поводитися дуже нахабно.

Зеки зривали погони тюремних міліціонерів. Ситуація з непокорою була у кількох тюрмах. А в одній із російських в'язниць почався бунт, і керівник тюрми хотів викликати спецназ,

– розповів військовий ЗСУ.

Як зеки будуть поводитися на фронті

Він зауважив, що якщо зеки так поводяться ще до відряджання на війну, то на фронті може бути ще гірше.

На війні їх будуть намагатися утилізувати як "гарматне м'ясо". Хоча бажання вижити у зеків теж є. І у певний момент вони не будуть виконувати накази і намагатимуться врятуватися. Уявіть собі, якою буде доля підрозділів, які перебуватимуть поруч з ними,

– наголосив Карась.

За його словами, також завербовані на війну зеки можуть грабувати своїх "колег" на фронті.

Як відправка зеків в Україні вплине на війну

Як наголосив Карась, відправлення на фронт зеків – це ще один елемент, який дестабілізує ситуацію в російській армії.

"Зеки, "мобіки", кадирівці думають тільки про себе та про те, як вижити і збагатитися, або ж втекти", – сказав він.

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Однак, на його думку, ані вербування зеків, ані часткова мобілізація ситуацію на фронті не змінить.

У воєнному сенсі для нас що зеки, що "мобіки" – це низькоякісні підрозділи, які ми все одно закопаємо. Зараз ми бачимо останні конвульсивні рухи росії,

– зазначив військовий ЗСУ.

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