Об этом 24 каналу рассказал лётчик-инструктор, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что система ПВО Украины ко Дню Независимости будет приведена в повышенную боевую готовность.

Обратите внимание Им неважна точность, а факт террора, – Коваленко объяснил, насколько С-300 большая угроза

Для чего россия стягивает системы ПВО

Свитан отметил, что государственные праздники, которые Украина будет отмечать 23 и 24 августа, заставляют российских оккупантов принимать меры для своей обороны.

Они подтягивают системы ПВО для того, чтобы постараться сбить наши ракетные системы, которые будут поливать их военные объекты. Им придется работать достаточно мощно с этой силой, которая хлынет на их головы,

– заявил военный эксперт.

Дело в том, объяснил он, что именно на такого уровня праздник Вооруженные Силы Украины наращивают боевую мощь, чтобы накрыть врага огнем. Делается это, чтобы поддержать боевой и моральный дух, а также психологическое состояние украинцев.

россияне же, заметил полковник запаса, отлично это понимают и ждут очень мощного удара 23 и 24 августа практически по всей линии фронта, а теперь уже и в Крыму, и вглубь Донбасса.

Какие угрозы могут быть от С-300

Свитан отметил, что системы С-300, которые россия разворачивает в беларуси и в Крыму, могут причинить беду нашим прифронтовым городам, вроде Харькова, Чернигова и Николаева. Эти города должны принимать меры противовоздушной обороны, ведь могут быть удары.

Удары этих систем достаточно коварны. Они предназначены для борьбы с самолетами, а их используют для борьбы с мирными людьми,

– отметил он.

Военный эксперт уточнил, что в большинстве своем они начинены шрапнелью.

Чего Украине ждать от россии на День Независимости: смотрите видео

"Истребители будут пытаться перехватить все, что будет лететь в нашу сторону"

Свитан подчеркнул, что система противовоздушной обороны Украины на эти три дня будет приведена в повышенную боевую готовность.

Будут висеть истребители с противоракетными комплексами, которые также будут пытаться перехватить практически все, что может лететь в нашу сторону.

– сказал полковник запаса.

Он выразил сомнение, что 23 и 24 августа со стороны оккупантов будет нанесен удар по украинской территории мощнее тех, что мы уже переживали и с которыми можем бороться. Однако украинцам в эти дни нужно все же не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Важно! Обычно зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300 используют для противовоздушной обороны. Впрочем, российские оккупанты додумались бить из этого оружия по наземным целям.

Угроза со стороны россии в День Независимости: что известно

Вскоре Украина отметит главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский заявил, что запланирована программа мероприятий на 24 августа. Однако сейчас информацию о них не разглашают по соображениям безопасности.

оккупанты регулярно готовят различные коварные шаги против Украины. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, есть информация о возможных провокациях в канун Дня Независимости Украины.

Главной угрозой в День Независимости является нанесение авиационных и ракетных ударов. Но, как заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, украинские защитники работают над тем, чтобы обеспечить покой нашего населения.

Достойно внимания – у Зеленского отреагировали на угрозу ко Дню Независимости: смотрите видео