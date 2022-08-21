Про це 24 каналу розповів льотчик-інструктор, полковник запасу, військовий експерт Роман Світан. Він наголосив, що система ППО України до Дня Незалежності буде приведена у підвищену бойову готовність.

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Для чого росія стягує системи ППО

Світан зазначив, що державні свята, які Україна відзначатиме 23 і 24 серпня змушують російських окупантів вживати заходів для своєї оборони.

Вони підтягують системи ППО саме для того, щоб постаратися збити наші ракетні системи, які будуть поливати їхні військові об'єкти. Їм доведеться працювати доволі потужно з цією силою, що рине на їхні голови,

– заявив військовий експерт.

Річ у тім, пояснив він, що саме на такого рівня свята Збройні Сили України нарощують бойову міць, щоб накрити ворога вогнем. Робиться це, щоб підтримати бойовий та моральний дух, а також психологічний стан українців.

росіяни ж, зауважив полковник запасу, чудово це розуміють й чекають дуже потужного удару 23 і 24 серпня практично по всій лінії фронту, а зараз уже і в Криму, і вглиб Донбасу.

Які загрози можуть бути від С-300

Світан зауважив, що системи С-300, які росія розгортає у білорусі та в Криму, можуть заподіяти біду нашим прифронтовим містам, на кшталт Харкова, Чернігова й Миколаєва. Цим містам потрібно вживати заходів протиповітряної оборони, адже можуть бути удари.

Удари цих систем досить підступні. Вони призначені для боротьби з літаками, а їх використовують для боротьби з мирними людьми,

– зазначив він.

Військовий експерт уточнив, що здебільшого вони начинені шрапнеллю.

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"Винищувачі намагатимуться перехопити все, що летітиме в наш бік"

Світан наголосив, що система протиповітряної оборони України на ці три дні буде приведена у підвищену бойову готовність.

Будуть висіти винищувачі з протиракетними комплексами, які також намагатимуться перехопити практично все, що може летіти в наш бік,

– сказав полковник запасу.

Він висловив сумнів, що 23 і 24 серпня з боку окупантів буде завданий удар по українській території потужніший за ті, що ми вже переживали і з якими можемо боротися. Однак українцям у ці дні потрібно все ж не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Важливо! Зазвичай зенітно-ракетні комплекси ЗРК С-300 використовують для протиповітряної оборони. Втім, російські окупанти додумалися бити з цієї зброї по наземних цілях.

Загроза з боку росії на День Незалежності: що відомо

Невдовзі Україна відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. Президент Володимир Зеленський заявив, що є запланована програма заходів на 24 серпня. Проте зараз інформацію про них не розголошують з міркувань безпеки.

Окупанти регулярно готують різноманітні підступні кроки проти України. За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, є інформація про ймовірні провокації напередодні Дня Незалежності України.

Головною загрозою у День Незалежності є завдання авіаційних та ракетних ударів. Але, як заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, українські захисники працюють над тим, щоб забезпечити спокій нашого населення.

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