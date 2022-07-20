Зазвичай зенітно-ракетні комплекси ЗРК С-300 використовують для протиповітряної оборони. Втім, російські окупанти додумалися бити з цієї зброї по наземних цілях.

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Як протистояти С-300

Як розповів фахівець з Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба підполковник Сергій Нечитайло, С-300 мають можливість вражати наземні нерухомі цілі. Разом з цим потрібно розуміти, що таке застосування цих ЗРК вкрай нетипове.

Ракети С-300 керовані, підрив відбувається за командою з радіолокатора підсвічування та наведення. Максимальна дальність стрільби складає до 30 кілометрів.

Повна вага бойової частини С-300 – 130 кілограмів з уламками, у разі застосування по наземних цілях ці снаряди можуть бути ефективними для ураження складів з боєприпасами, скупчення особового складу тощо.

Ракета С-300 є складною ціллю для ППО. Швидкість її польоту – 1500 метрів на секунду, також в нього низька радіолокаційна видимість. Втім, завдяки ракетам-мішеням "Стриж", "РМ-75", "Саман", "Пищаль" можна зімітувати швидкісні літаки та перервати політ ракети С-300.

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