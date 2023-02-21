России необходимо демонстрировать достижения: чего ждать 23 – 24 февраля

Россия может прибегнуть к новому массированному ракетному удару в течение 23 – 24 февраля. Однако пытаться понять помешанную логику Кремля – сложно. Обстрелы могут произойти и в другие дни.

Об этом 24 Канала рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. По его словам, прогнозировать поведение Кремля, где принимают неадекватные решения, действительно сложно. Но можно предположить, что на протяжении 23 – 24 февраля оккупанты способны нанести массированный ракетный удар.

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России нужно демонстрировать хоть какие-то достижения

Как отметил Вениславский, сегодняшнее обращение российского диктатора Владимира Путина было очень хилым и безэмоциональным. Оно никак не отличалось от его прошлых речей.

На этом фоне и на фоне постоянных неудач России нужно демонстрировать хоть какие-то успехи. Потому удар действительно может быть.

Жалкое зрелище. Как и последние обращения Путина на разных форматах. Исключать нанесение ударов на 23 – 24 февраля мы не можем. Хотя Россия и имеет критически низкий запас ракет, но военно-политическому руководству оккупантов нужно демонстрировать хоть какие-то достижения за год полномасштабной войны,

– отметил Вениславский.

Чего ждать 23 – 24 февраля – рассказал Вениславский: смотрите видео

Он призвал граждан Украины быть бдительными в течение 23 – 24 февраля. Но эту осторожность следует сохранять и в другие дни.

Трудно спрогнозировать, когда оккупантам сбредёт в голову нанести очередной массированный ракетный удар. Но, когда это произойдет, следует не пренебрегать воздушной тревогой и идти в укрытие.

О чем говорил Путин в обращении