В эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что по этому безумию есть своя логика и определенный план.

Важно Сенат Польши признал власть России террористическим режимом

По его словам, с военной точки зрения увольнение Херсона – неизбежно. Российские военные там "в мешке" и для этого есть элементарное решение - перевести их на левый берег. Однако для Путина это политическая катастрофа, понимая, что это третье подряд поражение - под Киевом, Харьковом и Херсоном. Он может потерять власть внутри бункера , поэтому они решили всеми силами этого предотвратить.

Если в военном смысле это предотвратить невозможно, мне кажется, их план состоит в том, чтобы это не произошло в информационно-психологическом пространстве. Чтобы событие сдачи Херсона стало маленьким и незаметным на фоне грандиозного драматического события, которое они планируют, а именно взрыв дамбы Каховской ГЭС или "грязной ядерной" бомбы,

– сообщил Пионтковский.

"Тогда они смогут сказать, что это было не отступление от Херсона, а "мы спасали жизнь мирных жителей и спасали жизнь российских военных после этого ужасного украинского преступления", – добавил российский публицист.

Он отметил, что подобные мотивы появились и в российской пропаганде. Тот же Суровикин в своем известном выступлении внезапно начал говорить о "непростых решениях", а также "будут заботиться о жизни российских военных".

"У меня такое ощущение, что они будут пытаться защищать Херсон, но когда это станет невозможным, то заменят картинку поражение под Херсоном на катастрофу европейского масштаба в результате наводнения или "грязной бомбы". Что-то такое они готовят - иначе не объяснить это дикое упорство, с которым они проталкивают этот бред", - рассказал Пионтковский.

Смотрите полное видео с Андреем Пионтковским на ютубе 24 канала:



Кроме того, он отметил, что российское руководство понимает – никто им не верит. Однако проталкивают это мнение не на Запад, а готовят собственное население.

Последние новости по России