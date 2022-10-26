В ефірі 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський припустив, що за цим божевіллям є своя логіка й певний план.

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За його словами, з військової точки зору звільнення Херсону – неминуче. Російські військові там "в мішку” й для цього є елементарне рішення – перевести їх на лівий берег. Проте для Путіна це політична катастрофа, адже розуміє, що це третя підряд поразка – під Києвом, Харковом та Херсоном. Він може втратити владу в середині бункера, тому вони вирішили всіма силами цьому запобігти.

Якщо у військовому сенсі цьому запобігти неможливо, мені здається, їх план в тому, щоб це не відбулося в інформаційно-психологічному просторі. Щоб подія здачі Херсона стала маленькою та непомітною на фоні грандіозної драматичної події, яку вони планують, а саме вибух дамби Каховської ГЕС або "брудної ядерної" бомби,

– повідомив Піонтковський.

"Тоді вони зможуть сказати, що це був не відступ від Херсону, а "ми рятували життя мирних жителів і рятували життя російських військових після цього жахливого українського злочину", – додав російський публіцист.

Він зазначив, що такі ж мотиви зʼявилися й у російській пропаганді. Той самий Суровікін у своєму відомому виступі раптово почав говорити про "непрості рішення", а також "будуть піклуватися про життя російських військових".

"У мене таке відчуття, що вони будуть намагатися захищати Херсон, але коли це стане неможливим, то замінять картинку "поразка під Херсоном" на "катастрофа європейського масштабу в результаті повені чи "брудної бомби". Щось таке вони готують – інакше не пояснити цю дику завзятість, з якою вони проштовхують цю маячню", – розповів Піонтковський.

Дивіться повне відео з Андрієм Піонтковським на ютубі 24 каналу:



Крім того, він зазначив, що російське керівництво розуміє – ніхто їм не вірить. Проте проштовхують цю думку не на Захід, а готують власне населення.

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