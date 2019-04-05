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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Чего ожидать от "Нацдружин" во втором туре выборов: ответ Авакова

      32 Читати новину українською
      Столкновений с "Надружинами" во втором туре не будет
      Столкновений с "Надружинами" во втором туре не будет / racurs.ua

      Глава МВД Украины Арсен Аваков убежден, что 21 апреля во время второго тура выборов не будет инцидентов с небольшими радикальными силами.

      В эфире телеканала "1+1" глава МВД сказал, что на каждую радикальную группу хватает быстрого государственного аппарата влияния.

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      "Я не вижу угроз от "Нацдружин" и от "Национального корпуса". Позиция Белецкого понятна, мы проводили с ним встречу, в частности по обеспечению выборов без давления. И я не думаю, что в организации "Сич" достаточно сил или желания дестабилизировать ситуацию", – рассказал Аваков.

      По его словам, он уверен, что украинцы увидят, что не будет ни одного инцидента во втором туре.

      Кто такие "Национальные дружины"?В мае 2017 года ветераны полка Нацгвардии "Азов" зарегистрировали ультраправовую организацию. Сейчас она насчитывает около тысячи человек. Целью группы является обеспечивать охрану порядка на улицах и защищать страну от внешней агрессии.

      2018 год запомнился, в частности, силовыми акциями от "Нацдружин": драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападением на цыганский табор в Киеве.

      Что известно об инциденте с "Нацдружинами" перед первым туром выборов?Перед выборами 31 марта на "встречах" Порошенко в пределах его предвыборного тура в разных городах Украины прошли регулярные акции протеста. Активисты вышли на митинги после обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем в "Укроборонпроме".

      Все началось со столицы Украины. Несколько активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать здание сына первого заместителя секретаря РНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты активистов набирали обороты по всей Украине.

      КАКИЕ ЕЩЕ АКЦИИ УСТРАИВАЛ НАЦКОРПУС?
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Национальная дружина Национальный корпус Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Полиция Арсен Аваков
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