Чого очікувати від "Нацдружин" в другому турі виборів: відповідь Авакова

Глава МВС України Арсен Аваков переконаний, що 21 квітня під час другого туру виборів не буде інцидентів з невеликими радикальними силами.

В ефірі телеканалу "1+1" глава МВС сказав, що на кожну радикальну групу вистачає швидкого державного апарату впливу.

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"Я не бачу загроз від "Нацдружин" і від "Національного корпусу". Позиція Білецького зрозуміла, ми проводили з ним зустріч, зокрема щодо забезпечення виборів без тиску. І я не думаю, що в організації "Січ" достатньо сил або бажання дестабілізувати ситуацію", – розповів Аваков.

За його словами, він впевнений, що українці побачать, що не буде жодного інциденту в другому турі.

Хто такі "Національні дружини"? У травні 2017 року ветерани полку Нацгвардії "Азов" зареєстровали ультраправову організацію. Нині вона налічує близько тисячі осіб. Метою групи є забезпечувати охорону порядку на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.



2018 рік запам'ятався, зокрема, силовими акціями від "Нацдружин": бійками із забудовниками, показовим викриттям напівлегальних казино у мережі лотерей "МСЛ", нападом на ромський табір у Києві.

Що відомо про інцидент з "Нацдружинами" перед першим туром виборів?

Перед виборами 31 березня на "зустрічах" Порошенка в межах його передвиборчого туру у різних містах України відбулися регулярні акції протесту. Активісти вийшли на мітинги після оприлюднення журналістами проекту "Наші гроші" корупційних схем в "Укроборонпромі".



Все почалось зі столиці України. Кількасот активістів "Національних дружин" та "Національного корпусу" прибули 3 березня до Козина під Києвом, щоб пікетувати будинок сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. З того часу протести активістів набирали обертів по всій Україні.