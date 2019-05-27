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      Чего Украине ждать от нового Европарламента

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      Накануне в Евросоюзе завершились крайне важные выборы в Европарламент. И от того, кто сформирует его, – друзья Кремля или проевропейские силы – напрямую зависит судьба Украины в мировом контексте.

      Кто побеждает на выборах

      По предварительным подсчетам голосов, больше всего мандатов в новом парламенте получат все же проевропейские силы. Правда, 321 место не дает им возможности сформировать коалицию самостоятельно.

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      Рекордное количество мест в Европарламенте получат депутаты из European Green Party. В итоге именно партия зеленых для еврооптимистов лучший союзник в новом Европарламенте. К тому же, зеленые партии со всей Европы набрали рекордное количество мандатов за всю историю выборов в Европарламент – 69.

      Люди избрали политику защиты климата, и одновременно разрушили блокаду коалиционного большинства. Поэтому сейчас климатические проблемы должны быть на первом месте в повестке дня,
      – отметил председатель Партии зеленых Германии Свен Гиеголд.

      А вот евроскептики, большая часть из которых благосклонна к России, не станут определяющей силой нового Европарламента. Антиевропейские силы хоть и увеличили свое количество мандатов, но вместе получили лишь 107 кресел. Это усилит антиевропейские настроения на уровне внутренней политики этих стран. В частности, наибольшую приверженность националистической риторике показали в частности в Италии, Британии и Франции.

      Повний перелік місць у Європарламенті за результатами виборів
      Полный список мест в Европарламенте по результатам выборов

      Эксперты с облегчением выдыхают, ведь сильных изменений в политике Евросоюза ждать не следует.

      Я не думаю, что Европа в опасности. Мы увидели результаты выборов в разных странах. Только во Франции немного встревожили нас. Но в других странах, таких как Германия, Австрия, Дания, результаты более обнадеживающие,
      – подчеркнул глава центра Европейских политических исследований Карел Лану.

      Значение для Украины

      Правда, у украинских экспертов новый парламент вызывает волнение. Поскольку даже объединившись с зелеными, еврооптимисты могут и не дожать в вопросе противодействия России.

      Волноваться Украине есть о чем, потому что пришли ультраправые. Их не так много, и они еще не способны объединяться, но это все лишь вопрос времени. И если они смогут объединиться с теми же зелеными, то, возможно, правоцентристы, которые традиционно поддерживали Украину, будут постепенно терять свое влияние, а санкционная поддержка против России будет ослабевать,
      – подытожил эксперт "Майдана иностранных дел" Алексей Куропятник.

      И уже с сегодняшнего дня новоизбранные депутаты начинают переговоры, чтобы сформировать коалицию.

      Читайте также: Друзья Украины, – Климкин о новом составе Европарламента

      За что отвечает Европарламент

      Совместно с Советом Европейского союза и Европейской комиссией парламент выполняет законодательные функции в ЕС и считается одним из самых мощных законодательных органов в мире. Также парламент разделяет контроль над бюджетом.

      Читайте также: : Выборы в Европарламент: ЕС может дать трещину

      Наиболее видимый результат работы евродепутатов – это резолюции. Их принимают на пленарном заседании большинством голосов, поэтому они показывают политическую позицию всего Европарламента, который является единственным органом, избранным гражданами Евросоюза напрямую. И эта позиция Европарламента стабильно намного жестче в своей критике действий Кремля по сравнению с официальной позицией ЕС.

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Украина – Россия Санкции Европарламент Европа
      Источник: 24 канал
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