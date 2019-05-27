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      Чого Україні чекати від нового Європарламенту

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      Напередодні у Євросоюзі завершилися вкрай важливі вибори до Європарламенту. І від того, хто сформує його – друзі Кремля чи проєвропейські сили – напряму залежить доля України у світовому контексті.

      Хто перемагає на виборах

      За попередніми підрахунками голосів, найбільше мандатів у новому парламенті матимуть таки проєвропейські сили. Щоправда, 321 місце не дає їм можливості сформувати коаліцію самотужки.

      Читайте також: Європарламент оголосив прогноз результатів виборів

      Рекордну кількість місць у Європарламенті отримають депутати з European Green Party. Зрештою саме партія зелених для єврооптимістів найкращий союзник у новому Європарламенті. До того ж, зелені партії з усієї Європи набрали рекордну кількість мандатів за всю історію виборів до Європарламенту – 69.

      Люди обрали політику захисту клімату, і водночас зруйнували блокаду коаліційної більшості. Тож зараз кліматичні проблеми мають бути на першому місці у порядку денному,
      – наголосив голова Партії зелених Німеччини Свен Гіеголд.

      А от євроскептики, велика частина з яких прихильна до Росії, таки не стануть визначальною силою нового Європарламенту. Антиєвропейські сили хоч і збільшили свою кількість мандатів, але разом здобули лише 107 крісел. Це посилить антиєвропейські настрої на рівні внутрішньої політики цих країн. Зокрема найбільше прихильності націоналістичній риториці висловили зокрема в Італії, Британії та Франції.

      Повний перелік місць у Європарламенті за результатами виборів
      Повний перелік місць у Європарламенті за результатами виборів

      Експерти з полегшенням видихають, адже сильних змін у політиці Євросоюзу чекати не слід.

      Я не думаю, що Європа у небезпеці. Ми побачили результати виборів у різних країнах. Лише у Франції трохи стривожили нас. Але в інших країнах, таких як Німеччина, Австрія, Данія результати більш обнадійливі,
      – наголосив голова центру Європейських політичних досліджень Карел Лану.

      Значення для України

      Щоправда, в українських експертів новий парламент викликає хвилювання. Оскільки навіть об'єднавшись з зеленими, єврооптимісти можуть і не дотиснути у питанні протидії Росії.

      Хвилюватись Україні є про що, тому що прийшли ультраправі. Їх не так багато, і вони ще не здатні єднатися, але це все лише питання часу. І якщо вони спроможуться об'єднатися з тими ж зеленими, то, можливо, правоцентристи, які підтримували традиційно Україну, будуть втрачати свій поступово вплив, а санкційна підтримка проти Росії буде слабшати,
      – підсумував експерт "Майдану закордонних справ" Олексій Куропятник.

      І вже відсьогодні новообрані депутати починають перемовини, аби сформувати коаліцію. 

      Читайте також: Друзі України, – Клімкін про новий склад Європарламенту

      За що відповідає Європарламент

      Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найпотужніших законодавчих органів у світі. Також парламент розділяє контроль над бюджетом.

      Читайте також: Вибори до Європарламенту: ЄС може дати тріщину

      Найбільш видимий результат роботи євродепутатів – це резолюції. Їх ухвалюють на пленарному засіданні більшістю голосів, тому вони показують політичну позицію всього Європарламенту, який є єдиним органом, обраним громадянами Євросоюзу безпосередньо. І ця позиція Європарламенту є стабільно набагато жорсткішою у своїй критиці дій Кремля у порівняні з офіційною позицією ЄС.

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини політики Новини України Європа Євросоюз Європарламент Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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