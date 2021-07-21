В Чехии в конституции закрепят право на самозащиту с оружием

В Чехии право граждан на защиту жизни с помощью оружия закрепят в конституции. За соответствующие изменения проголосовал Сенат страны.

За изменение конституции проголосовали 54 из 74 сенаторов, нужно было не меньше, чем 45 голосов. Сейчас раздел прав и свобод будет содержать положение о том, что "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с помощью оружия, гарантируется на условиях, установленных законом".

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"Предложение носит не только символический характер, но также может служить страхованием на будущее", – сказал Мартин Червичек от имени инициаторов поправки.

Он указал на тенденцию некоторых стран Евросоюза запрещать ношение предметов, которые могут быть использованы как оружие и добавил, что разоружение населения не обеспечит большей безопасности – преступники будут продолжать незаконно получать оружие.

Когда изменения в конституции начнут действовать

В то же время президент Чехии не может наложить вето на конституционную поправку. В зависимости от срока подписи, она начнет действовать не ранее 1 августа – не позднее 1 сентября.

Соответствующая правка базируется на петиции, которую подписали 102 тысячи человек, среди которых – конституционные чиновники.

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