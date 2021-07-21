За зміну конституції проголосували 54 із 74 сенаторів, потрібно було не менше, ніж 45 голосів. Наразі розділ прав та свобод міститиме положення про те, що "право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть за допомогою зброї, гарантується на умовах, встановлених законом".

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"Пропозиція має не лише символічний характер, але також може слугувати страхуванням на майбутнє", – сказав Мартін Червічек від імені ініціаторів поправки.

Він вказав на тенденцію деяких країн Євросоюзу забороняти носіння предметів, які можуть бути використані як зброя і додав, що роззброєння населення не забезпечить більшої безпеки – злочинці продовжуватимуть незаконно отримувати зброю.

Коли зміни в конституції почнуть діяти

Водночас президент Чехії не може накласти вето на конституційну поправку. Залежно від терміну підпису, вона почне діяти не раніше 1 серпня – не пізніше 1 вересня.

Відповідна правка базується на петиції, яку підписали 102 тисячі осіб, серед яких – конституційні чиновники.

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Петиція щодо зброї в Чехії: коротко