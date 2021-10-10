В Чехии либералы договорились о коалиции: кто таки возглавит правительство

В Чехии либеральные партии решили сформировать коалицию, не приобщая к этому другие политические силы. Блоки Spolu, Партия Пиратов и STAN подписали 9 октября соответствующий меморандум.

Либеральные политсилы обратятся к президенту страны Милоше Земану с заявлением о готовности формировать правительство.

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Блок Spolu победил на парламентских выборах

В его главе должен оказаться Петр Фиала. Он – лидер Spolu, политической силы, которая была победителем выборов и набрала 27,79% голосов.

В документе есть также договоренность относительно того, что каждая из 5 партий, входящих в блоки (речь идет об ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Партии пиратов и STAN) не будет проводить переговоры с другими политсилами по созданию коалиции.

Либералы обратятся к президенту Земану

Осознавая свою ответственность, мы решили объявить о своей воле создать вместе правительство Чехии. Мы просим президента Чешской Республики поручить Петру Фиала вести переговоры о формировании такого правительства,

– объявил, о чем говорится в меморандуме, сам Петр Фиала.

Еще недавно действующий премьер страны Андрей Бабиш, который является лидером партии ANO, хотел договариваться со Spolu о сотрудничестве. У ANO – второй показатель по результатам – 27,12%.

Впервые в парламент не прошли коммунисты

Уже 10 октября Петр Фиала встретится с Андреем Бабишем, а 11 октября – с президентом Земаном.

Отметим, что ANO сенсационно уступило Spolu на выборах. Впервые в истории не попали в парламент и коммунисты, ей не удалось преодолеть 5% барьер. Коалиция, о которой объявили, получила 108 мест в 200-местном парламенте.