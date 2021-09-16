В Чехии рассказали о самочувствии президента после госпитализации
Источник:Expats
Премьер-министр правительства Чехии Андрей Бабиш рассказал о самочувствии президента страны. Тот, напомним, попал в больницу 14 сентября.
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали после консультации с врачами. Впрочем, в больницу он прибыл самостоятельно.
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В каком состоянии чешский президент после госпитализации
Милоша Земана, президента Чехии, госпитализировали в Центральный военный госпиталь во вторник, 14 сентября. Все ли с ним в порядке – рассказал глава правительства страны Андрей Бабиш.
Меня проинформировали о состоянии здоровья господина президента. Думаю, что оно не должно вызывать опасений,
– заверил Бабиш.
И добавил: "Его состояние здоровья никогда не был таким, чтобы вызвать опасения. Их нет и сейчас". Также по словам Бабиша:
- Земана положили в больницу после консультаций с врачами.
- А спекулировать на теме здоровья президента совсем не стоит.
Заметим, у Земана диабет и ряд других заболеваний, из-за которых он регулярно наведывается к врачам.Следует знать: Земан – один из немногих топовых европейских политиков с прокремлевской позицией, поддерживал он и "Северный поток-2" . Кроме того, Земан недавно отличился странными высказываниями о трансгендерах.