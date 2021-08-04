В Чехии столкнулись поезда: 2 человека погибли, десятки пострадали – фото
Источник:Novinky.cz
Вблизи чешского города Домажлице 4 августа столкнулись 2 пассажирских поезда. В результате аварии погибли 2 пассажира, еще более 30 – получили ранения.
По информации Чешской железной дороги, авария произошла примерно в 8:00 между станциями Домажлице и Ближейов возле села Милавче.
Читайте также В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: есть погибшие и много раненых
Масштабная авария поездов в Чехии
Полиция сообщает, что скоростной поезд, следовавший из Ческа-Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень – Домажлице.
На месте инцидента работают 3 вертолета спасателей. Кроме того, туда выехали 11 команд чрезвычайников. "Мы перевозим людей, находившихся в поезде, в больницу, пострадали несколько десятков человек", – рассказали спасатели.
Есть погибшие и десятки пострадавших
Впоследствии пресс-секретарь спасателей Мария Свободова рассказала, что 31 человек получил легкие ранения, еще 4 пассажира – тяжелые, их госпитализировали в травматологический центр.
К сожалению, жертв избежать не удалось – погибли 2 человека.
Сейчас спасатели пытаются найти еще одного человека, которого считают пропавшим.
Авария поездов в Чехии: Фото спасателей Пльзенского края, Právo
Поезда столкнулись около города Домажлице: смотрите карту