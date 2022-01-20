Чехия готова предоставить Украине оружие и военное оборудование

Минобороны Чехии заявило о готовности оказать Украине военную помощь на фоне информации о вероятном вторжении России. Киев должен самостоятельно определить, в каком вооружении нуждается.

Необходимое оружие и военное оборудование предоставят или продадут Киеву. Об этом сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Чернохова рассказала о консенсусе в правительственной коалиции. Она отметила, что ее взгляды относительно помощи Украине совпадают с мнениями министра иностранных дел Яна Липавского.

Украина должна определить, какое оружие нужно

По словам министра, Киев должен определить список оружия и оборудования, которые нужны Украине.

Тогда Праге надо будет согласовать этот вопрос с Вышеградской четверкой, куда входят также Польша, Словакия и Венгрия. Возможно, тему обсудят еще с Германией, Австрией, или со странами Балтии.

Чехия исторически, политически и союзнически – на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь,

– подчеркнула Чернохова.

Иностранная помощь Украине от других государств

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США предоставили Украине 200 миллионов долларов и летальное вооружение. Это самая большая помощь от США с 2014 года.

18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

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Такую поддержку международное сообщество выражает Украине из-за угроз нападения России. Американская разведка предостерегает, что агрессор может прибегнуть к вторжению, поскольку стягивает войска вдоль украинских границ.