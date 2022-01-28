Чехия хочет быть задействованной в усилении восточного фланга НАТО

В Чехии заявили, что хотят быть задействованными в усилении восточного фланга НАТО. Речь идет об усилении военных Альянса в соседних с Украиной странах.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это случилось на фоне угроз со стороны Кремля.

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Чехия хочет быть задействована в усилении Альянса

Это часть обычного планирования обороны, ответ на ситуацию. Мы являемся частью оборонного союза, но этот оборонительный союз не на бумаге, для этого у нас должны быть какие-то военные структуры,

– пояснил Липавский.

Политик вспомнил, что Альянс остается единым в неприятии российских требований, которые грозят и суверенитету Чехии.

Глава чешского МИД добавил, что верит в дипломатическое урегулирование кризиса и объяснил, что Чехия рассматривает возможность оказания дальнейшей помощи Украине после отправки артиллерийских боеприпасов.

Кратко о позициях Альянса на восточном фланге

После того, как Россия стянула более 100-тысячное войско к границе Украины, страны заговорили о размещении войск в соседних с нашей страной государствах.

26 января в Великобритании пообещали "сделать свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе, если Россия вторгнется на территорию Украины.

СМИ писали, что президент Джо Байден до конца недели должен решить, разместит ли несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.

28 января СМИ сообщили, что США обсуждают переброску 3 тысяч военных в Болгарию, Румынию и Венгрию.

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