Чехия хочет быть задействованной в усилении восточного фланга НАТО
Источник:Idnes
В Чехии заявили, что хотят быть задействованными в усилении восточного фланга НАТО. Речь идет об усилении военных Альянса в соседних с Украиной странах.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Это случилось на фоне угроз со стороны Кремля.
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Чехия хочет быть задействована в усилении Альянса
Это часть обычного планирования обороны, ответ на ситуацию. Мы являемся частью оборонного союза, но этот оборонительный союз не на бумаге, для этого у нас должны быть какие-то военные структуры,
– пояснил Липавский.
Политик вспомнил, что Альянс остается единым в неприятии российских требований, которые грозят и суверенитету Чехии.
Глава чешского МИД добавил, что верит в дипломатическое урегулирование кризиса и объяснил, что Чехия рассматривает возможность оказания дальнейшей помощи Украине после отправки артиллерийских боеприпасов.
Кратко о позициях Альянса на восточном фланге
- После того, как Россия стянула более 100-тысячное войско к границе Украины, страны заговорили о размещении войск в соседних с нашей страной государствах.
- 26 января в Великобритании пообещали "сделать свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе, если Россия вторгнется на территорию Украины.
- СМИ писали, что президент Джо Байден до конца недели должен решить, разместит ли несколько тысяч американских военных, а также авиацию и корабли в странах Балтии и Восточной Европе.
- 28 января СМИ сообщили, что США обсуждают переброску 3 тысяч военных в Болгарию, Румынию и Венгрию.
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