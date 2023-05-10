Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб" и может рассмотреть передачу даже самолетов

Перед масштабным контрнаступлением на окупантов страны-партнеры не перестают помогать Украине оружием. Так, в Чехии пообещали передать две системы противовоздушной обороны "Куб", а также ракеты к ней.

Более того, в Чехии рассмотрят возможность предоставления нашему государству и истребителей L-159. Об этом СМИ заявил президент страны Петр Павел.

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Чехия передаст ЗРК и ракеты к ним

Петр Павел в эфире Чешского радио отметил, что сегодня решающим фактором для Украины является обеспечение достаточным количеством бронетехники и боеприпасов. Все потому, что решающие бои будут идти на земле.

Это то, чего не хватает Украине, потому что решающая часть битвы должна будет пройти на земле,

– сказал он.

Чешский президент также напомнил, что его государство уже передало Украине много вооружения. В частности, говорится об около сотни танков и столько же БТР, а также о многих боеприпасах.

Однако его страна не собирается останавливаться в помощи, поэтому сейчас на стадии поставки находятся два ЗРК "Куб", а также относительно большое количество ракет к ним. Более того, по словам Павла, Чехия может предоставлять боеприпасы не только из собственных ресурсов, но и из ресурсов третьих стран.

При этом эти ЗРК ВСУ смогут сразу использовать на поле боя, ведь у них уже есть воины, умеющие с ними работать.

Украине нужна авиация

. ЗРК "Куб" – это советская разработка, которая используется для наведения на самолеты или вертолеты. За свой внешний вид она получила прозвище "три пальца смерти".

Однако, по мнению Петра Павла, для подготовки к решающей фазе войны Украине нужна авиация. По его словам, государства-партнеры Украины воздерживаются от предоставления современных истребителей нашим защитникам по нескольким причинам.

Прежде всего потому, что обучение их использованию займет относительно много времени. А во-вторых, потому, что эти самолеты содержат секретные системы, и союзные страны не хотят, чтобы они попали в руки России.

Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в конце концов Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этого оборудования,

– сказал Петр Павел.

Президент добавил, что стоит подумать, могла ли бы Чехия предоставить Украине самолеты L-159. Это довольно современные истребители, которые свой первый полет совершили в 1997 году. Их бы могли предоставить военным нашего государства с "определенным видом и перспективой перевооружения".

По мнению Петра Павла, эти истребители "как самолеты непосредственной авиационной поддержки могли бы существенно помочь Украине в контрнаступлении".