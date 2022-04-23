Чехия намерена заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Чехия намерена заменить Россию в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Страна даже представила свою кандидатуру.

Соответствующую информацию обнародовало Министерство иностранных дел Чехии. Об этом они написали в твиттере 22 апреля, опубликовав соответствующие документы.

Заметьте ООН потакает российским военным преступлениям, – Резников

Чехия хочет заменить Россию в ООН

Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства,

– сообщили в чешском МИД.

Там также напомнили, что Москва должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине.

Добавили, что именно поэтому членство России в Совете ООН по правам человека было приостановлено.

Смотрите также – Россия как никто другой заинтересована в том, чтобы ООН существовала, – Саакян: видео