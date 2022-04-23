Чехия намерена заменить Россию в Совете ООН по правам человека
Источник:МИД Чехии
Чехия намерена заменить Россию в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Страна даже представила свою кандидатуру.
Соответствующую информацию обнародовало Министерство иностранных дел Чехии. Об этом они написали в твиттере 22 апреля, опубликовав соответствующие документы.
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Чехия хочет заменить Россию в ООН
Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства,
– сообщили в чешском МИД.
Там также напомнили, что Москва должна нести ответственность за агрессию, человеческие страдания и разрушения в Украине.
Добавили, что именно поэтому членство России в Совете ООН по правам человека было приостановлено.
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