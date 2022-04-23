Відповідну інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ Чехії. Про це вони написали у твітері 22 квітня, опублікувавши відповідні документи.

Зауважте ООН потурає російським воєнним злочинам, – Резніков

Чехія хоче замінити Росію в ООН

Чехія хоче замінити Росію в раді, ми щойно подали кандидатуру. Підтримка прав людини є пріоритетом для чеського уряду,

– повідомили у чеському МЗС.

Там також пригадали, що Москва повинна нести відповідальність за агресію, людські страждання та руйнування в Україні.

Додали, що саме тому членство Росії у Раді ООН з прав людини зупинили.

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