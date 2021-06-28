Смолек также отметил, что включение Россией Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. Речь идет о Венской конвенции о дипломатических отношениях и Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве.

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Учитывая это, Чехия требует отменить внесение государства в такой список.

Как будут распределять компенсацию

В то же время МИД страны подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы во Врбетице. Всего для муниципалитетов и региона предусмотрено 350 миллионов крон. Еще 300 миллионов – для отдельных граждан.

Справка. Суммы для муниципалитетов распределяют в соответствии с расстоянием от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.

Также деньги направят на ремонт дорог, которые повредили при вывозе боеприпасов, и на развитие некоммерческих организаций или ассоциаций.

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Что этому предшествовало