Смолек також зазначив, що включення Росією Чехії до списку "недружніх" держав є порушенням міжнародного права. Мовиться про Віденську конвенцію про дипломатичні відносини та Договір про дружні відносини та співробітництво.

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Зважаючи на це, Чехія вимагає скасувати внесення держави до такого списку.

Як розподілятимуть компенсацію

Водночас МЗС країни підготувало законопроєкт про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце. Загалом для муніципалітетів та регіону передбачено 350 мільйонів крон. Ще 300 мільйонів – для окремих громадян.

Довідка. Суми для муніципалітетів розподіляють відповідно до відстані від периметра ризику, а також відповідно до бюджетного визначення податків.

Також гроші направлять на ремонт доріг, які пошкодили під час вивезення боєприпасів, й на розвиток некомерційних організацій чи асоціацій.

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Що цьому передувало