Смолек також зазначив, що включення Росією Чехії до списку "недружніх" держав є порушенням міжнародного права. Мовиться про Віденську конвенцію про дипломатичні відносини та Договір про дружні відносини та співробітництво.
До теми Прем'єр Чехії впевнений, що Росія причетна до вибухів у Врбетіце
Зважаючи на це, Чехія вимагає скасувати внесення держави до такого списку.
Як розподілятимуть компенсацію
Водночас МЗС країни підготувало законопроєкт про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце. Загалом для муніципалітетів та регіону передбачено 350 мільйонів крон. Ще 300 мільйонів – для окремих громадян.
Також гроші направлять на ремонт доріг, які пошкодили під час вивезення боєприпасів, й на розвиток некомерційних організацій чи асоціацій.
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Що цьому передувало
- Чехія звинуватила Росію у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 у році. Вони призвели до значних руйнувань та загибелі 2 місцевих жителів.
- У Чехії 17 квітня заявили про висилку 18 співробітників російського посольства. Їх назвали представниками спецслужб та запідозрили у причетності до вибуху.
- У відповідь на рішення Чехії, Росія повідомила про висилку 20 чеських дипломатів. У Кремлі такі дії назвали "недружнім актом".
- Російських послів також вислали Словаччина, Румунія, Польща та країни Балтії.