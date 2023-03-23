Чехия вскоре передаст Украине реактивную установку РМ-70 и 365 ракет: чем она особенная

В рамках инициативы "подарок для Путина" собрали 30 миллионов чешских крон. За эти средства в Украину отправят ракету установку РМ-70.

Соответствующее заявление сделал автор этой инициативы Мартин Ондрачек. К установке чехи планируют приобрести еще 365 ракет.

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Украина получит помощь

Цель инициативы "Подарок для Путина" – собрать 50 миллионов крон для помощи Украине. Однако стоимость одной реактивной системы залпового огня РМ-70 составляет 17 миллионов крон. На остальную сумму чехи хотят приобрести 365 ракет к установке.

Установке присвоили имя "Пршемысл" в честь мифического героя, один залп которого "пахает" площадь примерно в три гектара.

Эта РСЗО появилась в армии Чехословакии еще в 1971 году, однако до сих пор остается эффективной. Как и российская версия БМ-21, имеет реактивную установку на 40 реактивных снарядов калибром 122 миллиметра. Однако, кроме того, она несет дополнительный магазин на 40 реактивных снарядов для быстрой перезарядки на бронированном шасси "Татра 813". Именно это уменьшает время подготовки к следующему выстрелу до нескольких минут. Также это удовлетворяет как стрелять отдельными ракетами, так и залпом.

PM-70 поступит в Украину в течение нескольких недель.

Чехия уже отдала Украине все оружие, которое могло

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия отправила нам уже все оружие, которое могло.

Но Павел еще видит некоторые возможности для помощи в сферах противовоздушной обороны и боеприпасов. Однако для этого нужно наладить производство, для которого проблема рабочая сила. Однако президент считает, что рабочие из Украины могли бы решить этот вопрос.