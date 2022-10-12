На фоне полномасштабного вторжения России в Украину против государства-агрессора ввели немало санкций. Они распространяются и на россиян.

Чехия запрещает въезд россиян с шенгенскими визами

Одной из санкций является усиление визовых ограничений для российских граждан. К странам, введшим подобные условия, теперь присоединилась и Чехия.

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Так, правительство Чехии приняло решение об усилении визовых ограничений для российских граждан. Также поддержка обучения белорусских и украинских студентов в чешских вузах.

Глава чешского МИД Ян Липовский подчеркнул, что пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 российских граждан. Поэтому и было принято решение об ограничении.

Мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу – в частности наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде,

– добавил он.

Липовский уточнил, что это решение вступит в силу с 25 октября и будет касаться российских туристов с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС.

Чехия позволила украинцам поступать в чешские вузы

В то же время правительство Чехии разрешило студентам из Украины поступать в чешские университеты, даже если они получили временную защиту в другой стране ЕС, а белорусским студентам – разрешило приезжать на чешскую территорию.

По словам главы чешской дипломатии, они хотят предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране.

Какие страны не принимают россиян

9 сентября было принято решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией. Также перестал действовать упрощенный визовый режим Евросоюза со страной-агрессором.

Туристические визы россиянам не оформляют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд россиян с любыми шенгенами.

Впрочем, российских туристов до сих пор принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

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