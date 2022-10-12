Чехія забороняє в'їзд росіян з шенгенськими візами

Однією із санкцій є посилення візових обмежень для російських громадян. До країн, які запровадили подібні умови, тепер приєдналася і Чехія.

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Так, уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян. Також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Глава чеського МЗС Ян Ліпавський наголосив, що поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 російських громадян. Через це і було прийнято рішення про обмеження.

Ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді,

– додав він.

Ліпавський уточнив, що це рішення набуде чинності з 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів із чинною шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.

Чехія дозволила українцям вступати до чеських вишів

Водночас уряд Чехії дозволив студентам з України вступати до чеських університетів, навіть, якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

За словами глави чеської дипломатії, вони хочуть надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні.

Які країни не приймають росіян

9 вересня ухвалили рішення про повне зупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією. Також перестав діяти спрощений візовий режим Євросоюзу з країною-агресоркою.

Туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запровадили заборону на в'їзд росіян з будь-якими шенгенами.

Втім, російських туристів досі приймають Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр.

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