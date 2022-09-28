"Чей Павлодар": казахи эпически троллят россиян, которые "сбежали от войны" – забавное видео

Тысячи россиян бежали от мобилизации в Казахстан. Там, похоже, встретили их не очень радостно. Кроме высоких цен на квартиры, некоторые казахи пытаются научить россиян уважать территориальную целостность других стран.

Казахи перевоспитывают россиян

В сеть попало видео, где казах спрашивает у прохожих россиян, чей Крым, а те почему-то растерялись. Сказали, что это территория людей, которые там живут.

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Также мужчина спрашивал чей Донецк и Луганск – на что несчастные и испуганные россияне снова затруднились ответить четко, запинались, говорили, что не все так однозначно.

Тогда казах уже спросил чей Павлодар, куда собственно и сбежали россияне и те опять запинались. В конце концов, мужчины догадались сказать, что "официально" Павлодар – это Казахстан.

Нервы мужчины, который снимал видео, в очередной раз пошатнулись. Он уже довольно злобно переспросил, как это "официально"? Неужели, может быть еще как-то?

Дальше мужчина пристыдил россиян, что те так бессовестно сбежали из своей страны, вместо того чтобы бороться за свои права, выходить на митинги и протестовать против путинского режима, если он им действительно не нравится.

Казахи осуждают войну и презирают россиян

После оглашения путиным частичной мобилизации россияне массово начали уезжать в Казахстан. Это при том, что раньше они пренебрежительно относились к казахам, которые приезжали в их страну. Москвичи не хотели сдавать им квартиры в аренду и отмечали, что "Москва не резиновая".

Принимать у себя граждан напавшего на другое государства казахи не хотят.

Еще по состоянию на 23 сентября количество россиян, которые с начала полномасштабной войны в Украине сбежали в Казахстан, перевалило за полтора миллиона. Сейчас их может быть еще больше, ведь после объявления мобилизации на границе образовались огромные очереди.

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