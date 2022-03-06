На чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте – Зеленский о международной поддержке

С начала вторжения России в Украину еще больше активизировалась международная поддержка нашей страны. И пока наши бойцы сражаются на передовой, президент и МИД противостоят агрессии на дипломатическом фронте.

Как сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении 6 марта, эти разговоры умножают нашу уверенность.

Важно Мы уже добыли в борьбе наше будущее, но боремся за сегодня, – новое обращение Зеленского

И эти разговоры, как заметил Владимир Зеленский, подкреплены конкретными шагами. Украинский лидер отметил, что каждый день и каждую ночь разговаривает с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. В течение всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит.

Ибо на чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте. Мир силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для русских боевых самолетов. На самом деле это просто, когда имеешь волю, чтобы сделать небо безопасным,

– подытожил Зеленский.

США готовят новые санкции против России

Президент Украины добавил, что ночью разговаривал с Джо Байденом. Зеленский поблагодарил президента США за решительность и подготовку новых санкций против агрессии. Также украинский лидер разговаривал с американскими конгрессменами. Более 200 представителей обеих партий Конгресса максимально заинтересованы в том, чтобы реально помочь Украине

Утреннее обращение Зеленского от 6 марта: смотрите видео

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