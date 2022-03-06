Як сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні 6 березня, ці розмови примножують нашу впевненість.

Важливо Ми вже вибороли наше майбутнє, але боремося за сьогодні, – нове звернення Зеленського

І ці розмови, як зауважив Володимир Зеленський, підкріплені конкретними кроками. Український лідер зазначив, що щодня і щоночі розмовляє з лідерами держав, з лідерами бізнес-спільноти. Протягом усіх днів війни майже немає такої години, щоб Україна не чула, яку допомогу отримає.

Бо на чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві. Світ має силу, щоб закрити наше небо для російських ракет. Для російських бойових літаків. Насправді це просто, коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним,

– підсумував Зеленський.

США готують нові санкції проти Росії

Президент України додав, що вночі мав розмову з Джо Байденом. Зеленський подякував президенту США за рішучість і підготовку нових санкцій проти агресії. Також український лідер говорив з американськими конгресменами. Більш ніж 200 представників обох партій Конгресу максимально зацікавлені в тому, щоб реально допомогти Україні

Ранкове звернення Зеленського від 6 березня: дивіться відео

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