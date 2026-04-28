Там серьезная авиационная база: полковник запаса раскрыл важные детали атаки на Урал

25 апреля украинские беспилотники долетели до Среднего Урала, а в России заговорили об атаке на район Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. Такая дальность удара стала новым показательным эпизодом, потому что речь идет уже о целях почти в 1800 километрах от украинской границы.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что в районе Челябинска речь идет не о случайной точке, а о важном узле российской авиационной инфраструктуры. По его словам, этот удар может быть лишь частью более широкого замысла, который выходит далеко за пределы одной атаки.

Челябинск стал не случайной целью

Атака на Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов и взрывы в районе Екатеринбурга показали новую для Украины глубину работы беспилотников. Речь идет о целях почти за 1800 километров от границы, а такая дальность, по мнению Свитана, вполне соответствует возможностям дрона Ан-196 "Лютый", если уменьшить его боевую часть.

Действительно, под 1800 километров наши дроны туда заходят. Скорее всего, это "Лютый", Ан-196, который, в принципе, до 2000 километров можно дотянуть,

– сказал Свитан.

Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов он назвал не просто учебным заведением, удар, по его оценке, был направлен не на то, чтобы просто напугать курсантов, а на аэродромно-техническое оборудование, без которого такая инфраструктура не работает полноценно.

Там действительно серьезная авиационная база. Вряд ли это была задача как-то пошугать курсантов. Скорее всего, задача стояла отминусовать аэродромно-техническое оборудование,

– объяснил полковник запаса.

Рядом с этим оборудованием, как правило, разворачивают и российскую ПВО, которая еще осталась в районе Челябинска, если ее не перебросили ближе к Москве, Керченскому мосту или Валдаю.

Важно! 25 апреля взрывы прогремели в Челябинске, где россияне сообщали об атаке дронов. В юго-западной части города слышали серию громких взрывов, после чего сработали сигнализации автомобилей, а в одном из районов поднялся дым. В сети писали о возможных попаданиях в районе Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов и металлургического комбината, а в аэропорту Баландино временно останавливали прием и отправку самолетов.

Удар по такому объекту показывает, что украинские дроны уже достают не только до тыловых складов или нефтебаз, но и до важных элементов российской авиационной инфраструктуры. Для россиян это означает, что даже глубокий тыл на Среднем Урале больше не выглядит недосягаемым и безопасным.

Следующей целью может стать промышленность Челябинска

Атака на район ЧВВАКУШа могла быть лишь первым шагом перед более широкой работой по самому Челябинску. Подобно украинские дроны уже действовали на Северном Кавказе, когда сначала выбивали аэродромное оборудование, радиолокационные системы и элементы ПВО, а уже потом били по нефтебазам, портам и логистике.

К слову! 13 апреля Владимир Зеленский заявил, что украинские дальнобойные дроны уже бьют на расстояние 1750 километров от границы. В обращении ко Дню украинского оружейника он вспомнил дроны "Январь", "Лютый", "Морок", "Барс", "Обрий" и FP, а также отметил, что за четыре года Украина выстроила новую оборонную индустрию.

В самом Челябинске есть сразу несколько промышленных целей, важных для российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о тракторных заводах и прежде всего о Челябинском металлургическом комбинате, который поставляет различные марки стали для "Уралвагонзавода".

Скорее всего, будет повторная волна с заходом на Челябинск, а дальше уже поймем, куда действительно идут наши дроны,

– сказал Свитан.

Удар по такому комбинату бил бы не только по фронту, но и по российской экономике. Это предприятие работает на военное производство, а российская сталь, как он заметил, и дальше заходит на европейский рынок, тогда как украинские производители работают в значительно более сложных условиях из-за войны и проблемы с энергетикой.

Что известно об украинских дальнобойных ударах и событиях в российском тылу?

25 апреля в Екатеринбурге российская ПВО повредила жилой дом во время отражения атаки. Около шести утра в центре города загорелся многоэтажный дом, были повреждены по меньшей мере четыре квартиры, а обломки разлетелись примерно на 200 метров. Из здания эвакуировали около 50 человек, а местные власти сообщали о шести обращениях к медикам.

В Свердловской области партизаны "Атеш" ударили по узлу связи, который работал на российскую армию. В селе Горный Щит они сожгли телекоммуникационный шкаф ключевой башни, через которую обеспечивалась связь штаба Центрального военного округа.

По данным движения, диверсия нарушила обмен данными для 90-й гвардейской танковой дивизии, вызвала сбои в управлении и повлияла на координацию переброски резервов и техники на Покровское направление.