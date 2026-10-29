В Челябинске сожгли автомобиль предполагаемого сотрудника ФСБ: "Свобода России" раскрыла подробности

В российском Челябинске несколько месяцев назад сгорел внедорожник Tank 300, однако обстоятельства пожара оставались неизвестными. Теперь подпольное движение "Легион „Свобода России“" заявило, что это было частью многоэтапной операции против человека, которого движение связывает с российскими спецслужбами.

О завершении операции сообщил Легион "Свобода России".

Что известно о владельце сгоревшего автомобиля?

По утверждению Легиона, внедорожник Tank 300 с символикой Z принадлежал жителю Челябинска, который якобы служит в пограничных войсках ФСБ России.

В подполье рассказали, что мужчина родился в Челябинске, а в 2003 году имел проблемы с законом из-за ограбления несовершеннолетнего. Впоследствии он работал в мебельной отрасли и открыл собственный бизнес.

Представители движения утверждают, что позже мужчина благодаря личным связям попал на службу в пограничные войска ФСБ.

По данным Легиона, его деятельность якобы заключалась в поиске через интернет несовершеннолетних, которых впоследствии могли обвинить в связях с Легионом "Свобода России" и российским подпольем.

В движении считают, что таким образом российские спецслужбы могли фабриковать дела против людей, которые на самом деле не имели отношения к антикремлевским формированиям.

Официального подтверждения этих обвинений пока нет.

Как подполье установило личность предполагаемого сотрудника ФСБ?

В Легионе заявили, что участники Сопротивления в течение определенного времени собирали информацию о мужчине, его деятельности, прикрытии и связях.

По утверждению подполья, он пытался скрывать свою работу на российские спецслужбы и регулярно менял автомобили, которыми пользовался.

В частности, речь идет о внедорожнике Tank 300 и автомобилях других марок. В движении утверждают, что это должно было затруднить установление его местонахождения и связи со спецслужбами.

Представители Легиона назвали операцию многоэтапной и подчеркнули, что работа против предполагаемого действующего сотрудника ФСБ сопровождалась значительными рисками.



Как проходила операция: смотрите видео

Как уничтожили автомобиль в Челябинске?

По сообщению Легиона, после установления личности владельца участники подполья подожгли его Tank 300 возле дома в Челябинске.

В движении заявили, что автомобиль якобы был загружен легковоспламеняющимися материалами. По версии подполья, их могли использовать для подброска людям, которых российские спецслужбы планировали обвинить в терроризме.

Представители Легиона утверждают, что именно эти вещества усилили пожар. В результате возгорания от внедорожника остался практически только металлический каркас.

Ранее местные российские СМИ сообщали о пожаре автомобиля на улице Генерала Мартынова, однако не называли его владельца и не уточняли причины возгорания.

В Легионе "Свобода России"" заявили, что уничтожение автомобиля стало результатом операции их подполья.

В то же время официального подтверждения обстоятельств поджога, службы владельца машины в ФСБ и обвинений в отношении его деятельности пока нет.

Ранее Легион "Свобода России" рассказывал об атаке на железнодорожные пути снабжения ракет в к аэродрому "Энгельс". По сообщению подполья, операция была направлена на срыв логистики, которую российские войска используют для обеспечения ракетных ударов по Украине.