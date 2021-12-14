Человеческие потери могут быть на порядок выше, – Зеленский о полномасштабной войне

14 декабря 2021 , 12:23
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Источник:

La Repubblica

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу полномасштабной войны с Россией. Глава государства заявил, что подобный конфликт может привести к большому количеству жертв.

По словам Владимира Зеленского, именно возможное большое количество жертв мотивирует власть активизировать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта. Об этом глава государства заявил в интервью.

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Жертв может быть много

Владимир Зеленский подчеркнул, что за 8 лет противостояния на Донбассе уже 15 тысяч человек погибли. В случае полномасштабной войны эта цифра может значительно возрасти.

За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше,
– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова приложить все необходимые усилия для достижения мира. Однако официальный Киев не будет проводить переговоры с боевиками на Донбассе, поскольку их контролирует Россия.

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Автор: Іван Магуряк