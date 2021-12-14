Человеческие потери могут быть на порядок выше, – Зеленский о полномасштабной войне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу полномасштабной войны с Россией. Глава государства заявил, что подобный конфликт может привести к большому количеству жертв.

По словам Владимира Зеленского, именно возможное большое количество жертв мотивирует власть активизировать дипломатические переговоры по урегулированию конфликта. Об этом глава государства заявил в интервью.

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Жертв может быть много

Владимир Зеленский подчеркнул, что за 8 лет противостояния на Донбассе уже 15 тысяч человек погибли. В случае полномасштабной войны эта цифра может значительно возрасти.

За годы войны у нас уже около 15 тысяч погибших. Полтора миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами. Если же говорить о цене не локального, а более широкого конфликта, то понятно, что человеческие потери могут быть на порядок выше,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова приложить все необходимые усилия для достижения мира. Однако официальный Киев не будет проводить переговоры с боевиками на Донбассе, поскольку их контролирует Россия.

Угроза российского вторжения: главное

Осенью 2021 года в ряде американских СМИ появилась информация об угрозе полномасштабного российского вторжения в Украину и высокой военной активности России возле наших границ. Впоследствии эту информацию подтвердил руководитель украинской служби разведки Кирилл Буданов и заявил, что это может произойти уже этой зимой.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что возле украинских границ Россия разместила более 94 тысяч военных. Он также убежден, что наступление могут начать этой зимой.

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