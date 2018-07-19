Человекоподобный робот София отличилась интересными заявлениями

Всемирно известный робот София посетила Грузию, где приняла участие в глобальном саммите Партнерства открытого правительства (OGP). На мероприятии, в частности, спрашивали ее, отождествляет ли она себя с женщиной и для чего людям искусственный интеллект.

Так, София заявила, что ей нравится быть женщиной, передает "Эхо Кавказа".

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"Мне нравится идентифицировать себя как женщину. Много людей задают мне вопросы о правах женщин. Я рада, что у меня есть возможность выразить мнение в условиях равенства". – убеждает человекоподобный робот.

Кроме того, София заметила, что искусственный интеллект помогает обществу в повседневной деятельности, делая жизнь людей менее напряженной и стрессовой.

"Роботы могут облегчить людям повторяющиеся задачи и помогают принять более правильное решение", – добавила она.

Напомним, в конце января СМИ распространили информацию, что во время одной из панелей на Всемирном экономическом форуме в Давосе робот София не сумела ответить на вопрос о том, как побороть коррупцию в Украине. Однако впоследствии выяснилось, что причина такой "поломки" заключается в особенностях ее работы.

Кто такая робот София?Это один из самых известных человекоподобных роботов в мире. Она знает несколько языков, однако в Европе и США общается на английском. Также София умеет ходить, а ее первые шаги в свое время стали хитом интернета. Создала же Софию гонконгская компания Hanson Robotics, которая активировала ее в 2015-ом. В конце октября 2017 года София получила подданство Саудовской Аравии и чуть позже заявила о намерении создать собственную семью. А в 2018 году она стала звездой индийской версии модного журнала Cosmopolitan – это был первый случай в истории, когда на обложку глянцевого издания попадает фото робота.

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