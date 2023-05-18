Сильная вирусная инфекция: белорусский оппозиционер подробно описал состояние здоровья Лукашенко

Белорусский самопровозглашенный президент в последнее время очень мало появляется на публике. Все чаще ведутся разговоры о его вероятной болезни. Из некоторых источников стало известно, чем именно болеет Александр Лукашенко и насколько это серьезно.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он прокомментировал недавние появления Лукашенко на людях.

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"Да, Лукашенко нам показали, но лучше бы не показывали. Он выглядит как экспонат Музея мадам Тюссо. Действительно видно, что он в очень плохой форме, очень плохое состояние здоровья", – прокомментировал Латушко.

По его информации, у Лукашенко сильная вирусная инфекция, которая привела к небольшим, но все же осложнениям. Речь идет о незначительном воспалении сердечной мышцы – миокардита. Лукашенко находится под капельницами, ему дают противовоспалительное лекарство.

Несмотря на болезнь, хочет казаться влиятельным

Белорусский оппозиционер отметил, что в Москве на параде 9 мая у Лукашенко была перебинтована одна рука, а в белорусском Центре управления ПВО – другая. Это говорит о том, что он постоянно находится под капельницами.

Самопровозглашенному президенту приписан постельный режим, но он, в частности, появился на встрече с губернатором российского региона.

При этом мы видим, как он сопит, хрипит, скрипит. Человек уже в возрасте, здоровье действительно подводит. Но я думаю, что благодаря тому, как мы с вами были активными, демократическими белорусскими СМИ, украинскими и т.д., мы фактически подняли его с кровати. Его поставили, но я думаю, что это для того, чтобы потом нам вместе его посадить,

– добавил Латушко.

Лукашенко чувствует угрозу от общества, ведь диктатор не может быть слабым, не может болеть. Этими вылазками Лукашенко хотел показать, что он, несмотря на слабое здоровье, контролирует процесс.

Прежде всего, для этого он встретился с военными, госсекретарем совбеза, министром обороны, командиром военно-воздушных сил и ПВО.

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Лукашенко "под конем"

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета вспомнил, что Лукашенко губернатор одной из российских областей на встрече подарил коня.

Диктатор должен быть на коне, но он оказался под конем. Потому что даже вчера мы увидели, как он кормит этого коня, такой согнутый, уставший, показывали его 3 секунды, а пробежку коня еще, наверное, 20 секунд. Лукашенко слабеет на глазах,

– резюмировал Латушко.

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