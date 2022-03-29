Чем больше Россия будет врать населению о количестве трупов, тем тяжелее будет его похмелье

За сегодняшний день (28 марта – 24 канал) в сообщениях российских СМИ и социальных сетей мы зафиксировали 110 упоминаний об убитых российских солдатах в Украине.

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Естественно, это потери, растянутые во времени. Поскольку во Владивосток и Мурманск только начали приходить трупы солдат, погибших еще в феврале.

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Динамика очень сильно падает по сравнению с предыдущими днями. По-видимому, российской печати запрещают писать о потерях.

И хотя статистика необратимых потерь в России занижается всеми способами, эта война – катастрофа для Кремля. Чем больше будет лгать Россия своему населению, тем тяжелее будет их похмелье.

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