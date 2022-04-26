Чем быстрее Путин согласится встретиться с Зеленским, тем больше шансов закончить войну.

Чем быстрее Владимир Путин решит согласиться встретиться с Владимиром Зеленским, тем больше шансов окончить войну. Дмитрий Кулеба заявил, что готов переступить через отвращение и встретиться с Сергеем Лавровым.

Соответствующую информацию глава украинского МИД рассказал во время интервью американскому изданию. Также он объяснил вероятность подобных встреч.

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Кулеба прокомментировал переговоры Зеленского и Путина

Дмитрий Кулеба пояснил, что не считает, что Россия готова найти решение за столом переговоров. Однако добавил: "Но если я увижу, что они меняют свое отношение и готовы серьезно искать взаимоприемлемые решения, я переступлю через свое отвращение, сяду с ним (главой МИД России Сергеем Лавровым – 24 канал) и поговорю".

Чем быстрее президент Путин согласится встретиться с президентом Зеленским, тем больше шансов приблизить момент окончания войны.

– объяснил Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины пояснил, что считает, что что-либо ниже, чем переговоры между Зеленским и Путиным, не принесет никакого решения.

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