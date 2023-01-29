Никак не руководитель ЧВК "Вагнер": в ГУР объяснили, какова настоящая роль Пригожина
К сожалению, в последнее время мы слишком многое вспоминаем о Пригожине, который у всех ассоциируется с ЧВК "Вагнера". Как выяснилось, он не управляет наемниками. У него другая функция.
И о ней во время телемарафона рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал. По его словам, отрядом боевиков Пригожин не руководит. Для "повара Путина" отведена другая роль.
Читайте также У Кремля нет четкого плана обороны Крыма: почему Путин пытается затянуть войну
Не руководитель, а пиарщик
Как отметил Юсов, у Пригожина в этом случае две роли: медийная и политическая.
Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование,
– подчеркнул Юсов.
Пригожин занимается денежной частью. Он организует теневой бизнес на территории России, а также за ее пределами. "Повар Путина" занимается также пиаром, заботясь о политическом будущем. Как вы уже поняли, фотографии с якобы "передовой" – часть этого пиара.
Ну и активность вагнеровцев на поле боя должна придать Пригожину влияние среди россиян. В частности, когда свергнут Путина с выдуманного им же престола. И именно для этого убрали Суровикина, симпатизировавшего "повару Путина". Таким образом, снова на несколько ступенек опустили влияние ЧВК "Вагнера".
В то же время Юсов заявил, что санкции против ЧВК "Вагнера" будут иметь свое влияние. По его мнению, это позволит сделать денежные потоки меньше. А значит, Пригожин не будет иметь ресурса воевать в нашем государстве.
ЧВК "Вагнера" отодвигают на задний план
- Об этом свидетельствует, например, последний отчет Института по изучению войны. В нем говорится, что Россия решила усилить наступление под Бахмутом. В то же время вагнеровцев решили заменить регулярными войсками врага.
- Аналитики отметили, что вагнеровцы понесли серьезные потери в Бахмуте с осени 2022 года. Представитель США, решивший остаться анонимным, заявил 5 января, что войско Пригожина сократилось на 4 100 бойцов ликвидированными и 10 тысяч ранеными. Под Бахмутом, что интересно, могло погибнуть более 1 000 наемников.
- Напоследок заметим, что вагнеровцы несут бешеные потери и из-за сопутствующих заболеваний. К примеру, 300 наемников отказались лечить в больнице Юбилейного в Луганской области. А все потому, что у них были ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония.