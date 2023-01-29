Никак не руководитель ЧВК "Вагнер": в ГУР объяснили, какова настоящая роль Пригожина

К сожалению, в последнее время мы слишком многое вспоминаем о Пригожине, который у всех ассоциируется с ЧВК "Вагнера". Как выяснилось, он не управляет наемниками. У него другая функция.

И о ней во время телемарафона рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал. По его словам, отрядом боевиков Пригожин не руководит. Для "повара Путина" отведена другая роль.

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Не руководитель, а пиарщик

Как отметил Юсов, у Пригожина в этом случае две роли: медийная и политическая.

Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не управляет боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование,

– подчеркнул Юсов.

Пригожин занимается денежной частью. Он организует теневой бизнес на территории России, а также за ее пределами. "Повар Путина" занимается также пиаром, заботясь о политическом будущем. Как вы уже поняли, фотографии с якобы "передовой" – часть этого пиара.

Ну и активность вагнеровцев на поле боя должна придать Пригожину влияние среди россиян. В частности, когда свергнут Путина с выдуманного им же престола. И именно для этого убрали Суровикина, симпатизировавшего "повару Путина". Таким образом, снова на несколько ступенек опустили влияние ЧВК "Вагнера".

В то же время Юсов заявил, что санкции против ЧВК "Вагнера" будут иметь свое влияние. По его мнению, это позволит сделать денежные потоки меньше. А значит, Пригожин не будет иметь ресурса воевать в нашем государстве.

ЧВК "Вагнера" отодвигают на задний план