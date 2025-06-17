Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Тарас Загородний. Он объяснил, чем политика Трампа отличается от Джо Байдена и чем подход действующего президента США выгоден Украине.

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Чем политика Трампа отличается от Байдена

Некоторые подходы команды Трампа все же похожи на политику Барака Обамы и Байдена, которые легитимизировали агрессию России еще в 2009 году, когда бегали с кнопкой "перезагрузки". Тогда, после демонстративных жестов добрых намерений, Владимир Путин фактически получил карт-бланш на дальнейшую агрессию. Это в результате привело к аннексии Крыма в 2014 году и войне на Донбассе. В то же время США ввели эмбарго на поставки оружия против Украины.

Впрочем, политика Трампа отличается от предыдущей администрации. Команда действующего президента США оказывает давление на союзников России – Иран и Китай. При Байдене этого и не думали делать. Кроме этого, сейчас никто не устраивает истерики из-за ударов по территории России. Ни одного замечания не было – это означает молчаливое согласие.

Старая парадигма "спасем Россию" до сих пор существует, но в других моментах значительно лучше ситуация, чем кажется. При Трампе у Украины больше шансов вернуть границы 1991 года, чем при Байдене,

– подчеркнул эксперт.

К тому же у Трампа и Путина кардинальный конфликт по нефти и газу. Если США вместе с Израилем сейчас дожмут Иран, то у россиян вообще не будет средств давления на Ближний Восток. Поэтому российский диктатор лезет в переговорный процесс, чтобы он ничем не закончился.

В то же время три недели назад администрация президента США Дональда Трампа свернула межведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на Россию. Американский лидер разочарован тем, что его усилия не привели к значительным изменениям.

Однако на России жалуются, что США отменили консультации по нормализации работы посольств. Представительница российского МИД Мария Захарова выразила надежду, что пауза в переговорах не будет "слишком длинной".