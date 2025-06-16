Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о паузе

Захарова убеждает – по инициативе американских переговорщиков отменена очередная встреча в рамках двусторонних консультаций. Речь идет о так называемом устранении "раздражителей" с целью нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран.

Надеемся, что взятая ими (представителями США – 24 Канал) пауза не будет слишком долгой,

– сообщили в МИД страны-агрессора.

Напомним, накануне новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил, что восстановление российско-американских отношений – это "дело далекой перспективы", ведь на пути стоят так называемое "глубинное государство" в США и антироссийские силы в Конгрессе.

Очередной раунд переговоров между Россией и США состоялся 10 апреля в Стамбуле. Еще тогда основной темой тогда была нормализация работы дипломатических представительств.